Во время пожара слесарь-спасатель екатеринбургской газовой службы спас ребёнка

Утром 28 февраля в квартире на 2-м этаже дома по ул. Куйбышева, 181 из-за неосторожного обращения с огнём произошёл пожар. Дым распространился по всему подъезду, рассказывают в «Екатеринбурггазе».

На место прибыли пожарные и аварийная бригада газовой службы. Подъехать к дверям дома машины служб не могли – проезд был загорожен. Спасатели побежали в дом, работники аварийной бригады установили заглушку в кран на разводке, выбежали на улицу и увидели, что в окно на 3-м этаже стучит ребёнок и просит о помощи. В это же время к дому подбежала мама мальчика. Тогда слесарь-спасатель «Екатеринбурггаза» Андрей Ярков взял у женщины ключи от квартиры, поднялся на 3-й этаж, накинул на мальчика тёплую куртку и вывел его на улицу.

- Было очень сильное задымление, работали почти вслепую. Мальчишка испугался, конечно, но держался молодцом. Не считаю, что я сделал что-то выдающееся, так поступил бы каждый. Хочу только обратиться к жителям Екатеринбурга – не закрывайте проезды во дворы автомобилям экстренных служб. Мальчик стучал в окно, выходящее во двор, а пожарная машина с выдвижной лестницей туда проехать не смогла. Хорошо, что всё закончилось благополучно, - сказал Андрей Ярков.

В руководстве «Екатеринбурггаза» приняли решение о поощрении сотрудника. Андрей работает в «Екатеринбурггазе» почти 9 лет, женат и воспитывает 2 дочерей.

Добавим, что Андрей уже не раз отличился по службе: в 2014 году его команда была признана лучшей на конкурсе профмастерства городских аварийных газовых бригад.

Тем временем в «Екатеринбурггазе» напоминают гражданам о необходимости следить за состоянием газовых приборов в квартирах.

Андрей Ярков. Фото: «Екатеринбурггаз».