Областная газета
Экономика 1 марта 2017, 17:58

Подписано соглашение о сотрудничестве между Свердловской областью и СКБ-банком

Губернатор Евгений Куйвашев и председатель правления СКБ-банка Денис Репников поставили свои подписи под соглашением о социально-экономическом сотрудничестве. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

— СКБ-банк на протяжении долгих лет является надёжным партнёром правительства Свердловской области, и я рассчитываю на дальнейшее развитие нашего сотрудничества. Вместе мы решаем важнейшие задачи по укреплению экономики, обеспечению финансовой стабильности региона, решению социальных вопросов, — подчеркнул глава региона.

Напомним, СКБ-банк в статусе уполномоченного банка областного правительства с 2015 года успешно работает в рамках проектов по поддержке АПК и предприятий пищевой промышленности, по обеспечению уральцев доступным жильём, по развитию спорта.

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