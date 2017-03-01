Адвокат был задержан в Ивделе при попытке подкупа сотрудника колонии

Следователи предъявили адвокату одного из осуждённых исправительной колонии в Ивделе обвинение в попытке дачи взятки должностному лицу в значительном размере. По информации следственного управления СКР по Свердловской области, юрист пытался за 100 тысяч рублей купить у представителей администрации колонии право на пользование мобильным телефоном для своего подзащитного.

Сотрудник колонии, едва адвокат вышел на него с данным предложением, сообщил о ситуации оперативникам управления собственной безопасности ГУФСИН.

- Подозреваемый, находясь в помещении служебного кабинета в исправительной колонии, передал должностному лицу взятку в сумме 100 тысяч рублей за возможность использования мобильного телефона одним из осуждённых, отбывающим наказание в указанной колонии, - сообщил официальный представитель СКР Александр Шульга. - Непосредственно после передачи денежных средств подозреваемый адвокат был задержан сотрудниками областного управления ФСБ, которые совместно с оперативниками УСБ регионального ГУФСИН проводили оперативные мероприятия на основании заявления сотрудника ИК.

Расследование уголовного дела по части части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ ("Покушение на дачу взятки в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий") продолжается.