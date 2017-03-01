Антон Шипулин и Светлана Миронова выступят в Пхёнчхане

Сегодня в корейском Пхёнхчхане пройдёт первая гонка седьмого этапа Кубка мира по биатлону. На старты в Корее спортсмены настраивались по-особому, ведь ровно через год здесь пройдут главные старты четырёхлетия.
В состав сборной России от Свердловской области вошли Антон Шипулин и Светлана Миронова, для которой эти соревнования на уровне Кубка мира станут дебютными. Светлане 23 года, родилась она в Томске, но живёт и тренируется в Екатеринбурге. Биатлонистка неплохо показала себя на уровне юниоров и на последнем взрослом чемпионате Европы, чем и заслужила попадание в состав сборной для борьбы в Пхёнчхане.
Расписание 7-го этапа Кубка мира по биатлону по уральскому времени:
- 2.03 – 16.15 – спринт (женщины)
- 3.03 – 15.00 – спринт (мужчины)
- 4.03 – 14.45 – гонка преследования (женщины)
- 4.03 – 16.30 – гонка преследования (мужчины)
- 5.03 – 13.30 – эстафета (женщины)
- 5.03 – 15.45 – эстафета (мужчины)
- Опубликовано в №36 от 02.03.2017