Областная газета
Спорт 1 марта 2017, 19:12

Антон Шипулин и Светлана Миронова выступят в Пхёнчхане

Сегодня в корейском Пхёнхчхане пройдёт первая гонка седьмого этапа Кубка мира по биатлону. На старты в Корее спортсмены настраивались по-особому, ведь ровно через год здесь пройдут главные старты четырёхлетия.

В состав сборной России от Свердловской области вошли Антон Шипулин и Светлана Миронова, для которой эти соревнования на уровне Кубка мира станут дебютными. Светлане 23 года, родилась она в Томске, но живёт и тренируется в Екатеринбурге. Биатлонистка неплохо показала себя на уровне юниоров и на последнем взрослом чемпионате Европы, чем и заслужила попадание в состав сборной для борьбы в Пхёнчхане.

Расписание 7-го этапа Кубка мира по биатлону по уральскому времени:

  • 2.03 – 16.15 – спринт (женщины)
  • 3.03 – 15.00 – спринт (мужчины)
  • 4.03 – 14.45 – гонка преследования (женщины)
  • 4.03 – 16.30 – гонка преследования (мужчины)
  • 5.03 – 13.30 – эстафета (женщины)
  • 5.03 – 15.45 – эстафета (мужчины)
  • Опубликовано в №36 от 02.03.2017
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