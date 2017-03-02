Минувшей ночью на Среднем Урале горели три автомобиля

Сюжет Поджигатели

Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В ночь на 2 марта на Среднем Урале горели три автомобиля. В Серове на площади двух квадратных метров повреждены моторный отсек и салон автомобиля Mazda, кузов машины ВАЗ-2109, в селе Николо-Павловское на площади четырёх квадратных метров сгорела Lada, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о возгорании ТС в селе Николо-Павловское по улице Октябрьское поступило в диспетчерскую в 2:32. На тушение пожара выезжали пять огнеборцев на двух спецмашинах. Открытое горение удалось ликвидировать в 2:45, полностью потушить огонь - в 2:58.

- В Серове сообщение о возгорании автомобилей Mazda и ВАЗ-2109 по улице Мира поступило в 3:39. В тушении пожара участвовали девять человек личного состава и две единицы техники. В 3:49 открытое горение было ликвидировано, в 3:51 огонь полностью потушен, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, в ночь на 1 марта на Среднем Урале зафиксировано два возгорания машин. В Екатеринбурге на улице Восточная камеры наружного наблюдения зафиксировали поджигателя BMW-3, в Красноуфимске на площади двух квадратных метров огнём повреждён автомобиль Honda Orthia. Владелец сгоревшего BMW подал заявление в полицию.