В Екатеринбурге впервые презентуют графический цикл Виталия Воловича "Корабль дураков"

Сегодня, 2 марта, в 19:00 в Екатеринбургской галерее современного искусства (ул. Красноармейская, 32) впервые пройдёт презентация графического цикла Виталия Воловича "Корабль дураков". Ранее работы были опубликованы в одноимённой книге-альбоме, сообщили в пресс-службе галереи.

В экспозицию также войдут работы из знаменитого цикла "Женщины и монстры". Выставка будет открыта для посетителей с 3 марта по 2 апреля ежедневно с 11:00 до 20:00.

- Сегодня в 19:00 также стартует прямая международная онлайн-трансляция вернисажа. На открытии будут играть учащиеся Уральского музыкального колледжа - струнный квартет, - отметили в пресс-службе Екатеринбургской галереи современного искусства.

Напомним, в сентябре в уральской столице прошла презентация книги Виталия Воловича "Корабль дураков", изданной тиражом 1 700 экземпляров. В издании собрано около пятисот работ, выполненных в разных техниках (гуашь, темпера, акварель, рисунок пером, карандашом, литография). 87-летний художник трудился над рисунками почти всю жизнь.

Справка "ОГ":

Виталий Волович имеет звания Заслуженного и Народного художника России, академик Российской академии художеств.

Его работы находятся в основных фондах Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина (Москва), Государственной Третьяковской галерее (Москва), Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), в частных собраниях многих стран мира.

В 2016 году Екатеринбургская галерея современного искусства представляла работы Воловича в рамках II Иерусалимской биеннале графики "Печать времени" (Иерусалим, Муниципальная галерея "Гармония").

Фото: Екатеринбургская галерея современного искусства