В Екатеринбурге в суд передано дело обвиняемых в похищении 2,6 миллионов рублей у предприятия

В Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга передано дело двоих обвиняемых в похищении денежных средств с предприятия на сумму порядка 2,6 млн. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение в отношении местных жителей, обвиняющихся в совершении преступления согласно ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

- По версии следствия, 35-летний уроженец Республики Узбекистан, являясь начальником отдела транзитных закупок ООО «МЕТА-Екатеринбург», предложил работающей весовщиком на предприятии 30-летней уроженке Республики Казахстан похитить денежные средства организации. Установлено, что с августа по сентябрь 2016 года обвиняемые путём изготовления отвесов и внесения заведомо ложных сведений о принятом ломе и отходах чёрных металлов в приёмо-сдаточные акты похитили денежные средства на сумму свыше 2,6 млн. руб. При этом в служебные обязанности начальника отдела входила организация работ по заготовке лома и отходов чёрных металлов., - рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.