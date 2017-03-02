В Екатеринбурге эвакуировались 20 человек из-за пожара в пятиэтажке на Ватутина

В Екатеринбурге вчера, 1 марта, в 16:45 в диспетчерскую поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме по улице Ватутина. До прибытия пожарных 20 человек, в том числе трое детей, самостоятельно эвакуировались по лестничным маршам, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На площади 50 квадратных метров горела квартира на пятом этаже, повреждены межэтажные перекрытия.

- Огонь тушили 20 пожарных с помощью 8 единиц техники. В 17:48 открытое горение было ликвидировано, в 20:05 пожар полностью потушен. Оперативные действия спасателей позволили не допустить распространения огня по пустотным перекрытиям и перегородкам. В УК "РЭМП Железнодорожного района" утверждают, что на чердаке велись сварочные работы в рамках капремонта системы отопления, и результатом возгорания стало несоблюдение техники безопасности. Официальную причину устанавливают пожарные дознаватели, она будет объявлена, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.