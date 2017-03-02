На Центральном стадионе в Екатеринбурге убрали временные опоры внешнего кольца крыши

С внешнего кольца крыши стадиона "Екатеринбург-Арена" (Центральный стадион) строители убрали временные поддерживающие конструкции с внешнего кольца крыши. Как сообщает пресс-служба подрядной организации, раскулаживание металлокаркаса крыши стадиона производилось при помощи 32 гидравлических устройств, позволивших перенести основную нагрузку на восемь железобетонных пилонов.

- С учётом подготовительных мероприятий работы длились двое суток, - рассказали представители компании "Синара-Девелопмент". - Для раскружаливания использовалось одновременно 32 гидравлических системы. Для высвобождения внешнего кольца из-под временных опор домкратами был приподнят, а затем опущен весь металлокаркас крыши стадиона общим весом около 5 тысяч тонн.

Фото: пресс-служба "Синара-Девелопмент"

Отметим, навес стадиона состоит из внутреннего и внешнего колец, соединенных между собой радиальными балками и горизонтальными конструкциями, а также консолей внутреннего и наружного козырьков навеса. Одновременно на Центральном стадионе продолжаются строительные работы по другим направлениям: устройство стен и перегородок в подтрибунных помещениях, монтаж северной сборно-разборной трибуны, фасадные работы. Работы по строительству капитальных железобетонных трибун полностью завершены.

В 2018 году стадион станет одной из площадок проведения игр чемпионата мира по футболу.