В Екатеринбурге в лобовом столкновении на улице Белинского погиб водитель Lada Kalina

В Екатеринбурге в ночь на 2 марта столкнулись машины Lada Kalina и Volkswagen Touareg на улице Белинского. В результате ДТП погиб 22-летний водитель отечественного автомобиля, его пассажир с ушибом грудной клетки доставлен в городскую клиническую больницу №24, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

- Установлено, что водитель Lada Kalina, двигаясь со стороны улицы Авиционная в направлении улицы Трактористов, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилей Volkswagen Touareg. По факту происшествия сотрудники ГИБДД ведут расследование, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Госавтоинспекция Екатеринбурга обращает внимание водителей на то, что в условиях меняющихся погодных условий и ухудшения состояния улично-дорожной сети необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких манёвров, обязательно использовать ремни безопасности.

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области