В Екатеринбурге на борьбу со стихийными свалками потратят более 12 миллионов рублей

В Екатеринбурге на 2017 год для ликвидации несанкционированных свалок в бюджете предусмотрено 12 млн 335 тысяч рублей. Запланировано проведение экологической акции при участии екатеринбуржцев «Наша контейнерная площадка и городская территория» для выявления содержания участков города. О ликвидации несанкционированных свалок рассказали в администрации Екатеринбурга.

Председатель комитета по экологии и природопользованию горадминистрации Егор Свалов сообщил, что в 2016 году в районах специалисты ликвидировали 788 свалок общим объёмом более 19 тысяч тонн мусора, на территориях, подверженных постоянному складированию отходов, установили знаки «Свалка мусора запрещена» и ограждения. Также коммунальщики на территориях, не имеющих организованной системы сбора отходов, вывозят мусор в рамках проекта «Наш мусор в белом».

В городе продолжается обследование мест образования несанкционированных свалок. Как выяснилось, чаще всего они образуются в результате деятельности юридических лиц. Гражданам напомнили об ответственности за пользование природными ресурсами и об их сохранении.

В министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области отметили, что площадь лесных парков на территории уральской столицы превышает 12 тысяч гектаров, на их содержание ежегодно выделяется в среднем 4 млн рублей. Власти работают над созданием регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, плата за утилизацию ТКО будет включена в квитанции жителей многоквартирных домов.

Напомним о проекте «Генеральная уборка» - это интерактивная карта свалок, на которой каждый пользователь может отмечать несанкционированные скопления мусора. Проект запущен в начале 2017 года, в связи со стартом Года экологии.

Скриншот карты свалок

Фото: Алексей Кунилов