В ЦВО по тревоге подняты подразделения авиации и ПВО

В рамках стартовавшего в среду, 1 марта, двусторонних учений авиации и ПВО Центрального военного округа, по тревоге были подняты 2,5 тысячи военнослужащих, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. Учения продлятся до конца марта.

- Зенитные ракетные подразделения Центрального военного округа (ЦВО), оснащенные зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1» и зенитными ракетными системами С-300ПМ, подняты по тревоге в рамках стартовавшего двухстороннего учения войск ПВО и авиации, - говорится в сообщении военного ведомства. - Совершив марш в назначенный район, зенитчики приступили к отработке задач по прикрытию военных объектов от массированного ракетно-бомбового удара условного противника, роль которого выполняют лётчики истребительного и бомбардировочного полков.

В учениях задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники, кроме зенитных комплексов это модернизированные истребители МиГ-31БМ и фронтовые бомбардировщики Су-24.