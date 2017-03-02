В Екатеринбурге у бывших супругов приставы арестовали общий Lexus за долги жены

Приставы Ленинского районного отдела Екатеринбурга арестовали у бывших супругов общий автомобиль Lexus NX 300 за долг жены частному лицу на сумму порядка одного миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

- Установлено, что женщина, задолжавшая денежные средства частному лицу в результате невыполнения условий договора займа, официально нигде не работает. При разделе имущества с бывшим супругом суд утвердил её 1/2 доли в праве собственности на кроссовер. Однако, муж, находясь за рулём Lexus, сначала воспрепятствовал действиям приставов-исполнителей и долго сидел, закрывшись в машине, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

По информации УФССП России по региону, автомобиль был изъят и передан на ответственное хранение взыскателю.

Фото: УФССП России по Свердловской области