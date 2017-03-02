Свердловские МФЦ вводят услугу по выезду к инвалидам на дом

В Свердловской области «Многофункциональный центр» запустил «пилотный» проект по оформлению государственных и муниципальных услуг с выездом сотрудника на дом. Услуга будет оказываться бесплатно и только для инвалидов, получающих социальные услуги в форме бесплатного социального обслуживания на дому, сообщили в МФЦ.

Выездное обслуживание организовано для людей с ограниченными возможностями, которым непросто каждый раз обращаться в госструктуру за пособием или документом, поэтому сотрудники центра приедут к ним домой для приёма заявления и документов, а также будут доставлять результаты обработки обращений. С 27 февраля начались тестовые выезды специалистов МФЦ к заявителям.

- Внедрение «пилотного» проекта будет проходить только в Екатеринбурге Среднего Урала и продлится до 1 апреля. Это время необходимо для отработки технологии выездного обслуживания, определения материально-технических средств необходимых для качественного оказания услуг по выезду на дом. В дальнейшем опыт работы будет распространен на территории Свердловской области, - пояснили в МФЦ.

График выездного обслуживания — не реже 1 раза в неделю, заявки принимаются через соцработников либо по электронной почте mfc@mfc66.ru.