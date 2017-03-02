Областная газета
Общество 2 марта 2017, 12:10

Евгений Куйвашев поручил областному минздраву принять кадровые решения по Карпинской больнице

На сегодняшнем заседании областного правительства губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному минздраву срочно принять кадровые решения по Карпинской больнице. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

— У меня есть вопрос к министру здравоохранения по поводу ситуации в Карпинской городской больнице. Там есть вопросы с кредиторской задолженностью. Я прошу внимательнейшим образом разобраться с этим и доложить, что там происходит. В связи с чем по городу поползли слухи о закрытии стационара, что, естественно, вызвало серьёзное беспокойство у горожан. Прошу внимательно к этому относиться, эта тема очень чувствительная, и волнение людей мне абсолютно понятно. Если там проблема заключается в неэффективном менеджменте, вы мне скажите. Если у этой проблемы другие причины, доложите, как её решать. Какие выводы сделаны, какие предложения у вас есть? — спросил глава региона.

По словам министра здравоохранения Свердловской области Игоря Трофимова, ситуация в Карпинской больнице, действительно, возникла «из-за неумелых действий одного из руководителей».

— Мы проанализировали ситуацию, вызывали его. Там действительно есть задолженность. Сделаны определённые организационные выводы. Завтра туда планируется выезд с решением кадровых вопросов по конкретному руководителю, — сообщил Игорь Трофимов.

— Хорошо. Давайте только не завтра, а сегодня, — подчеркнул Евгений Куйвашев.

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