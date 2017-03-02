Губернатор обратил особое внимание на мобилизацию дополнительных доходов в бюджет

На сегодняшнем заседании областного правительства губернатор Евгений Куйвашев поручил региональному кабинету министров активизировать мобилизацию дополнительных доходов в бюджет региона. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

Напомним, на Российском инвестиционном форуме в Сочи председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев сказал о том, что с 2018 года дополнительные поступления по налогу на прибыль организаций будут оставаться в субъектах РФ.

— Если бы такая норма появилась в прошлом году, Свердловская область могла бы дополнительно получить почти 5 млрд рублей — именно такой эффект имели усилия правительства по мобилизации доходов в 2016 году. Поручаю кабмину активизировать эту работу, чтобы по итогам 2017 года получить максимальный мобилизационный эффект, что позволит привлечь в бюджет средства. А это — новые школы, больницы, дороги, благоустройство наших муниципалитетов. Поручаю подготовить дорожную карту по динамичной работе в этом направлении, — сказал Евгений Куйвашев.