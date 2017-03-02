Экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков прошёл проверку на полиграфе

Бывший министр по управления государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков прошёл проверку на полиграфе после того, как подал заявление в военно-следственные органы СКР по факту возможной фабрикации в отношении него уголовного дела. Об этом сообщил журналистам адвокат экс-министра Николай Каргаполов.

- На сегодняшний день Пьянковым Алексеем Валерьевием подано заявление в военно-следственные органы СКР по факту фабрикации в отношении него уголовного дела, - рассказал адвокат. - Проводится серьёзная проверка, в рамках экоторой в Главном государственном центре судебно-криминалистических экспертиз Министерства обороны РФ при госпитале имени Бурденко было проведено исследование с использованием полиграфа. Данное исследование подтвердило правдивость позиции Пьянкова Алексея Валерьевича.

Представитель защиты отметил, что в случае выявления факта сфабрикованности дела свердловским следователями, виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Напомним, Алексей Пьянков весной 2016 года был арестован в связи с расследованием дела о коррупции. В конце октября нынешнего года было принято решение об его освобождении из-под домашнего ареста под залог. После переназначения глав региональных министерств ему было предложено вновь занять пост главы МУГИСО, однако он отказался это делать, пока с него не будут сняты все обвинения.