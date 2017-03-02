Областная газета
Общество 2 марта 2017, 13:09

В Заречном бывший полицейский предстанет перед судом за получение взятки и незаконное хранение документов

Бывший начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России "Заречный" предстанет перед Белоярским районным судом. Он обвиняется в получении крупной взятки и воспрепятствовании предпринимательской деятельности, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. 

- По версии следствия, в сентябре 2016 года бывший начальник отделения МО МВД России "Заречный" потребовал в качестве взятки 600 тыс. руб. с управляющего Екатеринбургским филиалом ПАО "ТрансКапиталБанк" за оперативную проверку по его заявлению в полицию и дальнейшую передачу материалов в следственный отдел. Затем управляющий оставил в служебной машине обвиняемого 100 тыс. руб., - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. 

В СУ СКР по региону отмечают, что ранее банковский работник обратился в Управление собственной безопасности областного полицейского главка с заявлением о том, что у него вымогают деньги. Бывший полицейский был задержан в служебном кабинете. 

- Также установлено, что в МО МВД России «Заречный» в ноябре 2015 года поступило заявление от инвесторов строительства сельскохозяйственного торгового комплекса о привлечении к уголовной ответственности руководства ООО «ЭкоСтрой». Обвиняемый в ходе осмотра изъял финансовые, бухгалтерские и иные документы коммерческого предприятия и до 23 сентября 2016 года хранил их в своем служебном кабинете при отсутствии законных полномочий. Это повлекло приостановление деятельности юридического лица  на полгода, общество понесло убытки, а деловой репутации был нанесен ущерб, - рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

По итогам проверки, бывший сотрудник полиции обвиняется в совершении преступлений согласно п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере) и ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности).

Отметим, санкция ч. 5 ст. 290 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, ст. 169 УК РФ предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов либо в виде штрафа до 500 тыс. руб.

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