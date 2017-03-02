В Екатеринбурге на улице Большакова временно ввели двустороннее движение

В Екатеринбурге сегодня, 2 марта, с 12:00 на улице Большакова от Луначарского до Мичурина временно ввели двустороннее движение. Причиной послужил ремонт водовода на улице Большакова, 20, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

На улице Большакова, 20 зафиксирована скрытая утечка из водовода диаметром 100 миллиметров, в результате которой вода не выходит на поверхность, а просачивается в грунт. Двусторонний режим транспортного сообщения будет действовать до момента полного устранения аварии.

- На этом участке в обычном режиме действует одностороннее движение транспорта. Двустороннее движение организовано для удобства автомобилистов, объезжающих место ремонта. Специалисты ЕМУП "Водоканал" проведут восстановительные работы в кратчайшие сроки (в 90% случаев подобные повреждения устраняются за одну рабочую смену). Однако заявка коммунальщиков предусматривает срок проведения работ и изменения схемы движения транспорта в зоне аварии до 3 марта включительно, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

На место порыва водовода выдвинулась аварийная бригада ЕМУП "Водоканал", дорожники меняют знаки с одностороннего на двустороннее движение.