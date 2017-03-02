Людмила Бабушкина поздравила Совет ветеранов Богдановича с юбилеем

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поздравила Совет ветеранов войны, труда, боевых действий, госслужбы и пенсионеров Богдановича с 30-летием со дня создания их организации.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, эта организация объединяет 8 300 пожилых горожан.

— В Свердловской области насчитывается более 1,2 млн ветеранов — это огромная армия, которая влияет на общественно-политическую жизнь региона. Они активно занимаются патриотическим воспитанием молодёжи, ведут общественную работу. Их ответственность, абсолютная принципиальность, бескомпромиссность являются примером для последующих поколений, — подчеркнула Людмила Бабушкина.

Фото: пресс-служба ЗССО