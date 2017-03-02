Областная газета
Общество 2 марта 2017, 13:54

Сергей Карякин поблагодарил губернатора Евгения Куйвашева за поддержку мотоспорта на Среднем Урале

Победитель «Дакара» Сергей Карякин, которому недавно приказом министра спорта РФ Павла Колобкова присвоено звание «Мастера спорта России», поблагодарил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева за поддержку мотоспорта на Среднем Урале.

— Друзья, наконец, свершилось! Мастер спорта! Спасибо всем, кто оказывал поддержку, переживал, помогал. Отдельное спасибо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву — после встречи дело резко сдвинулось, — написал Сергей Карякин на своей странице в одной из социальных сетей.

Как сообщает  департамент информполитики губернатора, в конце января состоялась встреча главы региона с Сергеем Карякиным, на которой обсуждались перспективы развития технических видов спорта в нашем регионе.

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