В Свердловской области стало больше белок и тетеревов

Учёные в Висимском заповеднике провели зимний маршрутный учёт охотничье-промысловых видов животных. Чтобы сделать выводы об обитателях местности, исследователи изучили их следы.

По сравнению с предыдущей зимой, в заповеднике возросла численность обыкновенной белки, учёные объяснили это закономерным следствием хорошего урожая семян ели в 2016 году. А ещё в заповеднике во время учёта на маршруте попались птицы семейства тетеревиных: глухарь, тетерев, рябчик. По данным зоолога заповедника И.Ф. Вурдовой, численность этих птиц за несколько лет возросла.

В заповеднике, как всегда, преобладали следы зайца-беляка. На водных объектах - на реке Каменке - встречены следы зимней жизнедеятельности бобров и следы норок.

Учётчики отметили, что в восточной части заповедника через несколько участков проследовали волки и пока исследователи подсчитывают их численность. Зоологи говорят, что по оставленным следам жизнедеятельности можно сказать, что у волков начался брачный период.

По одному из участков пробегала рысь. В местах своего постоянного проживания отметились представители семейства куньих - лесная куница, колонок, горностай, ласка. А ещё зимой в долине реки Сулём и на восточном склоне водораздельного хребта бродил лось.

В заповеднике учётчики заметили тетёрку. Фото: Висимский заповедник