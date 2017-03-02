Инструктору санатория "Соколиный камень" предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности

Обвинение в причинении смерти по неосторожности в виду ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей предъявили следственные органы 49-летнему инструктору-методисту санатория "Соколиный камень". Как сообщили представители СКР, сотрудник не проводил с посетителями инструктаж, не обеспечил наблюдение за людьми и их выходом из бассейна. В результате этого стала возможна гибель несовершеннолетнего.

- Во время нахождения в помещении бассейна посетителей подозреваемый не провёл с ними необходимый инструктаж, а также не обеспечил непрерывное наблюдение за находившимися в бассейне и их организованный выход из воды, - сообщил официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. - В результате допущенных нарушений утонул 13-летний мальчик, находившийся в бассейне без надлежащего контроля.

В прокуратуре Свердловской области добавили, что обвинение сотруднику санатория было предъявлено по материалам проведённой надзорными органами проверки. Также продолжается расследование ранее возбуждённого уголовного дела по факту оказания учреждением услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в результате чего погиб человек.

Как сообщалось ранее, 28 января этого года жительница Первоуральска со своим сыном, приехавшие на уик-энд в санаторий, решили сходить в бассейн. Около 15:30 тело мальчика было обнаружено на дне искусственного водоёма одним из посетителей. Ребёнку попытались сделать искусственное дыхание, однако реанимационные мероприятия успеха не принесли.

Максимальное наказание, которое может грозить обвиняемому - до 3 лет лишения свободы.