Областное министерство АПК и продовольствия будет ежедневно отчитываться перед губернатором о ходе подготовки к посевной

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на сегодняшнем заседании областного правительства обязал региональное министерство АПК и продовольствия ежедневно в письменной форме подавать на стол главы региона информацию о ходе подготовки к предстоящей посевной. Причём особое внимание было обращено на ситуацию с выдачей кредитов сельхозпредприятиям.

Как сообщает областной департамент информполитики, на проведение посевной аграриям Среднего Урала в целом требуется около 3 млрд рублей. По словам регионального министра АПК и продовольствия Дмитрия Дегтярёва, к сегодняшнему дню собственные средства свердловских сельхозпредприятий составляют 1,3 млрд рублей. Кроме того, 700 млн рублей сельхозпроизводители получат в виде господдержки как аванс по субсидиям, 800 млн рублей — в виде предоплаты за будущие поставки молока на молзаводы, 110 млн рублей — от кредитных кооперативов. Это значит, что уральским аграриям для успешного прохождения через посевную необходимо взять банковских кредитов примерно на 800 млн рублей.

— Уральские аграрии должны вовремя и без проволочек получить необходимые им финансовые средства, — подчеркнул Евгений Куйвашев.