Весной и летом отправиться в отпуск за границу собираются 8% уральцев

Отдохнуть за рубежом в весенне-летний сезон планируют 8% жителей региона. Куда ещё отправятся уральцы, мы узнали в Уральской Ассоциации туризма (УАТ). На весенний сезон, как выяснилось, в приоритете у путешественников региона оказались местные поездки, а вот выезды за уральские границы наберут популярность с апреля.

Планы уральцев на первые выходные марта

- Что касается 8 Марта и весенних выходных, то в основном пользуются спросом загородные средства размещения, - рассказал «ОГ» исполнительный директор Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев. - В области есть замечательные места отдыха, загородные гостиницы, санатории. Помимо Свердловской области, большой интерес наши жители проявляют к соседним областям. На период весенних каникул заметной популярностью пользуются экскурсионные маршруты в Москву, Санкт-Петербург, Казань и по Самоцветному кольцу Урала, которое является главным гостевым маршрутом Свердловской области.

Маршруты для весеннего отпуска

С конца марта увеличивается количество рейсов зарубеж, связано это с сезонным спросом на заграничные туры.

- Весенне-летняя навигация уже ясна. В марте улучшится авиасообщение с главными авиахабами, в первую очередь это аэропорт Стамбула, представляющий прекрасную разлётку фактически во все страны мира, уже заявились 5 авиаперевозчиков из Кольцово, будут также перелётные программы из других городов Уральского региона, - сообщил Михаил Мальцев. - Увеличится количество прямых рейсов в аэропорт Хельсинки и в аэропорт Праги.

По его словам, с 26 марта возобновится прямое авиасообщение с аэропортом Израиля Бен-Гурионом, и это важное событие туротрасли как знак возвращения географии авиаперевозок из аэропорта Кольцова, которая существенно пострадала за пару минувших лет.

Главное турсобытие, ожидаемое в конце апреля - открытие средиземноморской программы. Возобновятся прямые полёты в Болгарию, Грецию и в другие страны, начнётся полётная программа на Кипр, эта страна-лидер прошлого лета сохраняет позиции и объёмы перевозок.

И лето не за горами

С началом лета появится новое направление, которого не было прежде — перелёты из Екатеринбурга на Сицилию. Также вероятно авиасообщение с Хорватией и другие полётные программы, в том числе в Испанию, отмечает эксперт УАТ.

Что же касается российского юга, то его сезон откроется с июня, популярны будут Краснодарский край и Крым.

Туристические прогнозы на сезон

Туроператоры в этом году заметили раннее бронирование на август и сентябрь.

- Объём путёвок за весенне-летний сезон по нашим прогнозам покажет существенный рост, - подытожил Михаил Мальцев. - Срабатывает «эффект отложенного спроса», плюс понижение стоимости евро и доллара, и появление новых экономичных направлений и программ. Количество отдыхающих за рубежом уральцев в этом году превысит 8%, при том что пару лет назад показатель достигал лишь 5,5%. Одновременно ожидается рост путешествий и по России, в особенности по наиболее доступным межрегиональным направлениям, в Пермскую и Челябинскую области.

Фото: Анна Коснырева