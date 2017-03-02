Доходы муниципальных бюджетов в России за 2016 год увеличились на 4%

По итогам прошлого года доходы муниципальных бюджетов в России выросли на 4%. Об этом сообщил член Совета Федерации Дмитрий Азаров на проходящем сейчас в Госдуме расширенном заседании Палаты городов — центров субъектов РФ Общероссийского конгресса муниципальных образований.

По словам Дмитрия Азарова, единственная статья доходов местных бюджетов, которая продолжает сокращаться — это средства, получаемые от использования муниципального имущества.

— Причём хочу подчеркнуть, что уменьшение доходов местных бюджетов от использования муниципального имущества продолжается в нашей стране уже несколько лет. Отсюда следует вывод, что нам всем, и законодателям, и руководителям муниципалитетов стоит обратить особое внимание на решение этой проблемы, — сказал Дмитрий Азаров.