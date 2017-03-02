Областная газета
Общество 2 марта 2017, 15:53

Некачественным топливом заправляют автомобили на каждой восьмой заправке России

В 2016 году на 12% заправок России было обнаружено топливо-суррогат, то есть с нарушениями физико-химических свойств, передаёт «Коммерсантъ» по данным Росстандарта, представленным на заседании рабочей группы по противодействию незаконному обороту нефтепродуктов.

Но при этом уровень нарушений на АЗС в прошлом году оказался самым низким за пять лет. По результатам проверки 1536 заправок различные нарушения были найдены на 18% АЗС (в 2015 году — на 42,5%). Также сократились нарушения на нефтебазах до 21,5% (годом ранее — 40%). По мнению аналитиков, снижению нарушений поспособствовала борьба с контрафактом.

Кроме того Росстат предлагает ввести дополнительные испытания топлива. А в Министерстве промышленности и торговли прорабатывают законопроект о введении оборотных штрафов за некачественное топливо.

Генеральный директор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов объяснил большое количество суррогата тем, что на фоне низкой выручки от реализации бензина, некоторые продавцы заливают в свои станции более дешёвое и некачественное топливо.

Фото: Павел Ворожцов

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