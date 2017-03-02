Число россиян, пользующихся электронными госуслугами, достигло 40 миллионов человек

Плановые показатели в 50 процентов по переходу населения на предоставление государственных услуг в электронной форме по итогам 2016 года достигнуты, сообщает Минкомсвязи РФ. По итогам 2016 года общее число пользователей Единого портала госуслуг достигло 40 миллионов.

Только за минувший год на портале год появилось почти 18 миллионов новых пользователей.

- В 2016 году в целом по стране этот показатель составил 51,3 процента, - сообщил директор департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Владимир Авербах. - Хотя мы считаем задачи на 2016 год по предоставлению услуг в электронном виде выполненными, ожидаем, что регионы усилят работу в этом направлении. Для поддержки в 2017 году ряд регионов получат субсидии, направленные на улучшение двух показателей - доли граждан, пользующихся госуслугами, и числа граждан, которые зарегистрированы на портале госуслуг.

Ежемесячный прирост зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) пользователей портала gosuslugi.ru составлял от 800 тыс. до 2,4 млн человек.

Отметим, согласно исследованию Минкомсвязи РФ, в 2016 году лидерами по использованию электронных госуслуг среди федеральных округов стали Центральный (56,3%), Приволжский (55,3%) и Уральский (53,1%). В 2018 году целевой показатель по доле граждан, использующих электронные государственные услуги, в 2018 году должен составлять 70 процентов.