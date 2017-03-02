Областная газета
Общество 2 марта 2017, 16:18

На 6 улицах Екатеринбурга весной выделят полосы для общественного транспорта

В Екатеринбурге назвали первые 6 улиц, на которых появятся выделенные полосы для движения общественного транспорта, сообщили в администрации города. Заместитель председателя комитета по транспорту Сергей Яскевич рассказал, что новая разметка для начала появится в центре и в южной части столицы Урала: на улицах Свердлова, Карла Либкнехта, Щербакова, Щорса, на проспекте Ленина, а также частично на улице Малышева.

- Это будет дорожная разметка и установка дорожных знаков, также мы с министерством транспорта и связи Свердловской области прорабатываем вопрос по установке приборов фото- и видеофиксации нарушений на полосах общественного транспорта, - пояснил Сергей Геннадьевич, и добавил, что в настоящее время такие приборы уже есть на ул. Белинского.

Поскольку транспортная реформа перенесена на 2019 год, обновлять улично-дорожную сеть будут поэтапно.

- Мы сегодня реализуем мероприятия, которые необходимы и в существующей маршрутной сети, но это и подготовка к новой схеме. Везде, где сейчас ходит общественный транспорт, он и в будущем будет ходить, но изменится количество маршрутов. Практически вся сеть будет задействована и в новой маршрутной сети. Поэтому мы сейчас делаем для существующей схемы выделенные полосы, вместе с тем они пригодятся и для новой маршрутной сети, - отметил Сергей Яскевич.

Благоустроители говорят, что выделенные полосы появятся уже весной, когда начнётся работа по дорожной разметке.

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