По решению Евгения Куйвашева между Нижним Тагилом и Серебрянкой будет курсировать передвижной ФАП

Для медобслуживания населения посёлков Северка и Дальний, расположенных вдоль автодороги от Нижнего Тагила до Серебрянки, будет запущен передвижной фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).

Как сообщает областной департамент информполитики, такое поручение областному правительству дал губернатор Евгений Куйвашев по итогам состоявшей сегодня серии встреч с главами муниципалитетов — Горноуральского и Гаринского городских округов, Байкаловского муниципального района.

Передвижной ФАП будет оборудован на базе КАМАЗа.

— В этих посёлках у нас раньше были стационарные ФАПы, но сегодня их содержание нецесообразно, поскольку численность населения в Северке и Дальнем снизилась. Нужен передвижной медицинский комплекс на базе проходимой машины, — пояснил глава Горноуральского городского округа Николай Кулиш.