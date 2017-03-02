Областная газета
Общество 2 марта 2017, 16:24

Редактору газеты «Егоршинские вести» Агзаму Шарафиеву подложили гранату

Сергей Бор

В Артёмовском неустановленные пока лица устроили смертельную ловушку для известного общественного деятеля. Редактору газеты «Егоршинские вести», депутату Артёмовской городской думы Агзаму Шарафиеву подложили гранату.

Опасный сюрприз с утра ждал парламентария прямо возле ворот его частного дома: безопасный с виду пакет, внутри которого, как позже выяснилось, находилась граната наступательного действия, хитроумно помещённая в стакан. Расчёт злоумышленников был прост — при выезде на работу редактор должен был распахнуть ворота и опрокинуть стакан, после чего мог последовать взрыв. Такая изобретательность явно говорит о наличии необходимой подготовки и, скорее всего, боевого опыта у преступников.

С самим Агзамом Шарафиевым нам пообщаться не удалось — он был непосредственно на самих следственных действиях. Ситуацию прояснил его заместитель в редакции газеты «Егоршинские вести» Василий Егашев. По его словам, Агзам сразу заметил пакет, но принял его за обычный мусор - хотел отбросить в сторону, чтобы не мешал, но вовремя увидел содержимое. После этого он убрал опасную находку с дороги, приехал на работу и тут же сообщил в полицию.

Стоит заметить, что сегодняшнее происшествие — не первая попытка оказать давление на редактора и депутата. Своей активной гражданской позицией он не раз подвергал опасности свою жизнь. Как сообщил Василий Егашев, газета два раза подвергалась атакам злоумышленников — в окно редакции закидывали подожжёные бутылки с горючей жидкостью.

Начальник пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых подтвердил, что по сигналу полицейские выезжали на место, оцепили зону возможного поражения и вызвали сапёров Росгвардии. Начальник пресс-службы Уральского округа Росгвардии Алла Авдеева, в свою очередь, подтвердила: выезжавшая из Екатеринбурга группа сапёров обезвредила боевую гранату. 

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