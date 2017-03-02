Слушания по делу серийного убийцы Байрамбекова продолжатся 9 марта

В четверг, 2 марта, в Верхнепышминском городском суде состоялось первое заседание по делу Арсена Байрамбекова, обвиняемого в убийстве шести человек. Несмотря на то, что подсудимый заключил досудебное соглашение со следствием и рассмотрение дела ведётся в особом порядке, суд не смог вынести приговор, как ожидалось, на первом же заседании.

- Следующее заседание назначено на 9 марта, - пояснили ОГ в канцелярии Верхнепышминского суда.

Отметим, особый порядок и досудебное соглашение со следствием подразумевают, что подсудимый полностью соглашается с сутью предъявленных обвинений, а судебные заседания проводятся без процедуры судебного следствия и допроса свидетелей.

Напомним, Арсен Байрамбеков был задержан в августе 2015 года. Ему инкриминируется 6 эпизодов убийств, а также незаконный оборот оружия. Двое из убитых - бизнесмены, ликвидированные им по найму в 2003 и 2010 годах, ещё четверо - лица, которые вели асоциальный образ жизни. Последние были убиты в 2014 году: по имеющейся информации, бездомных или злоупотребляющих алкоголем жертв убийца привозил в лес и убивал в специально подготовленном месте с соблюдением оккультных обрядов.

Как показала серия психолого-психиатрических экспертиз, в момент совершения преступлений подсудимый был вменяем. Ранее было вынесено решение о продлении Байрамбекову срока содержания под стражей до 6 июня.