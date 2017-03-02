Областная газета
Общество 2 марта 2017, 16:59

В Екатеринбурге сотрудники с металлопромышленного предприятия похитили 2,6 миллиона рублей

В Екатеринбурге будут судить мошенников предприятия по переработке металлолома, которых обвиняют в подделке результатов учёта лома и хищении средств предприятия на сумму свыше 2,6 млн рублей, рассказали в прокуратуре Свердловской области.

По версии следствия, руководитель одного из отделов ООО «МЕТА-Екатеринбург», в обязанности которого входила организация работ по заготовке лома и отходов чёрных металлов, предложил своей коллеге, работающей весовщиком на данном предприятии, похитить денежные средства организации.

В период с августа по сентябрь 2016 года обвиняемые путём изготовления отвесов, внесения заведомо ложных сведений о принятом ломе и отходах чёрных металлов в приёмо-сдаточные акты похитили денежные средства предприятия на сумму свыше 2,6 млн рублей,  отметили в прокуратуре Свердловской области.

Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение в отношении мошенников из-за совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Уголовное дело передано в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.

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