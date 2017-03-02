Пассажирский автобус улетел в кювет при столкновении на трассе Пермь - Екатеринбург

В результате столкновения автобуса маршрута №854 и автомобиля ВАЗ-2114 на трассе Пермь -Екатеринбург пострадали два человека, сообщает УГИБДД по Свердловской области. Автобус после столкновения оказался в кювете и опрокинулся.

Примерно в 15:45 на 316-м км автодороги Пермь - Екатеринбург произошло столкновение междугороднего автобуса маршрута №854 и автомашины ВАЗ-2114, сообщили в отделении пропаганды ОблГАИ. По предварительным данным, водитель автомобиля выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водитель легковушки оказался зажатым в искорёженном салоне, для его извлечения пришлось применять специнструмент, после чего спасатели передали мужчину врачам скорой помощи. Его состояние пока уточняется. Из находившихся в автобусе к медикам обратилась одна женщина - у неё диагностированы ушибы. От более серьёзных последствий спасло то, как считают в ГИБДД, что все пассажиры были пристёгнуты ремнями безопасности.

Отметим, трасса Пермь - Екатеринбург считается самой опасной из автодорог Свердловской области: здесь только за первые два месяца 2017 года зафиксировано 20 ДТП, в которых 12 человек погибли и ещё 44 получили травмы разной степени тяжести.