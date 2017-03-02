Губернатор обсудил с Набсоветом УрФУ создание на Среднем Урале системы работы с одарённой молодёжью

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил предстоящее создание фонда поддержки талантливых детей и молодёжи «Золотое сечение» с членами Наблюдательного совета УрФУ, заседание которого состоялось сегодня.

Напомним, решение о создании такого фонда принято по итогам встречи с руководством образовательного центра «Сириус», состоявшейся в Сочи.

Как сообщает областной департамент информполитики, руководство УрФУ предложило вузовскую площадку на Шарташе под размещение образовательного центра, который будет курировать фонд «Золотое сечение». Предполагается, что там смогут обучаться около тысячи одарённых детей и талантливой молодёжи. Кроме того, на той же территории можно создать общежитие на 525 человек.