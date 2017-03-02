В Екатеринбурге отремонтируют историческое здание на площади Труда

В центре столицы Урала отремонтируют фасад здания-памятника конструктивизма на площади Труда. Информация об аукционе на проведение этих работ размещена на сайте госзакупок. В этом административном здании находятся, например, Государственный архив Административных органов Свердловской области, Министерство финансов Свердловской области, Региональная энергетическая комиссия.

Это здание - объект культурного наследия регионального значения, его построили в начале 1930-х годов.

Финансировать работы по капремонту будут из бюджета Свердловской области, объявленная цена контракта — почти 840 тыс. рублей. Конкурс объявлен управлением зданиями правительства Свердловской области. Срок выполнения ремонтных работ - с 10 мая в течение 60 календарных дней.

Подрядчику предстоит выполнить работы по капитальному ремонту западного и северного фасадов здания, включая переходы, откосы, балконные плиты. В местах прохода людей на время работ будут установлены предохранительные козырьки.

Конструктивистское решение здания создали ленинградский архитектор А.И. Гегелло и москвичи братья Л. и А. Веснины. В Свердловской области – это самое крупное административное сооружение, построенное в 1930-е годы в конструктивистском стиле.

Скриншот сайта госзакупок.

Здание, фасады которого требуют ремонта. Фото: 2gis.ru