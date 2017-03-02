Лариса Шабиева из АПК «Белореченский» названа лучшей дояркой Свердловской области и награждена автомобилем

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня вручил награды лучшим животноводам Среднего Урала. В частности, Лариса Шабиева из АПК «Белореченский» названа лучшей дояркой Свердловской области и награждена автомобилем.

Как сообщает областной департамент информполитики, в этом торжественном мероприятии приняли участие руководители и работники 17 ведущих животноводческих предприятий нашего региона.

— Именно благодаря вашему труду на прилавках уральских магазинов сегодня такое изобилие вкусных и полезных продуктов собственного производства, — обратился к животноводам Евгений Куйвашев.

Лариса Шабиева получила автомобил «Лада Приора» от Союза молокоперерабатывающих предприятий Свердловской области

Почётными грамотами губернатора Свердловской области награждены:

заведующая Чубаровской молочно-товарной фермы колхоза «Урал» Альбина Бурнатова,

бригадир животноводства ООО «Некрасово – 1» Наталья Исакова,

главный зоотехник – селекционер СПК «Килачёвский» Марина Конюхова,

директор СПК «Первоуральский» Владимир Кравцов,

оператор машинного доения молочно-товарной фермы отделения Сосновское «Птицефабрики «Свердловская» Жанна Минлехузина,

оператор машинного доения «Птицефабрики Рефтинская» Алена Новикова,

оператор машинного доения ООО «Новопышминское» Светлана Ремезова,

техник по воспроизводству стада молочно-товарной фермы № 1 СПК «Колхоз имени Свердлова» Наталья Щипачева.

Благодарственными письмами губернатора Свердловской области награждены:

тракторист-машинист акционерного общества «Совхоз «Сухоложский» Александр Вигель,

оператор машинного доения молочного комплекса «Новопышминское» Татьяна Кайгородова,

оператор машинного доения молочно-товарной фермы «Народное предприятие ИСКРА» Людмила Масленникова,

оператор машинного доения молочно-товарной фермы «БМК» Илюса Минигараева,

оператор машинного доения молочного комплекса № 1 СПК «Килачёвский» Сергей Никитин,

оператор машинного доения СПК имени Жукова Марина Радионова.

Кроме того, в этом заседании приняла участие председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Почётные грамоты Заксобрания региона получили: