Областная газета
Общество 2 марта 2017, 18:36

Лариса Шабиева из АПК «Белореченский» названа лучшей дояркой Свердловской области и награждена автомобилем

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня вручил награды лучшим животноводам Среднего Урала. В частности, Лариса Шабиева из АПК «Белореченский» названа лучшей дояркой Свердловской области и награждена автомобилем.

Как сообщает областной департамент информполитики, в этом торжественном мероприятии приняли участие руководители и работники 17 ведущих животноводческих предприятий нашего региона.

— Именно благодаря вашему труду на прилавках уральских магазинов сегодня такое изобилие вкусных и полезных продуктов собственного производства, — обратился к животноводам Евгений Куйвашев.

Лариса Шабиева получила автомобил «Лада Приора» от Союза молокоперерабатывающих предприятий Свердловской области

Почётными грамотами губернатора Свердловской области награждены:

  • заведующая Чубаровской молочно-товарной фермы колхоза «Урал» Альбина Бурнатова,
  • бригадир животноводства ООО «Некрасово – 1» Наталья Исакова,
  • главный зоотехник – селекционер СПК «Килачёвский» Марина Конюхова,
  • директор СПК «Первоуральский» Владимир Кравцов,
  • оператор машинного доения молочно-товарной фермы отделения Сосновское «Птицефабрики «Свердловская» Жанна Минлехузина,
  • оператор машинного доения «Птицефабрики Рефтинская» Алена Новикова,
  • оператор машинного доения ООО «Новопышминское» Светлана Ремезова,
  • техник по воспроизводству стада молочно-товарной фермы № 1 СПК «Колхоз имени Свердлова» Наталья Щипачева.

Благодарственными письмами губернатора Свердловской области награждены:

  • тракторист-машинист акционерного общества «Совхоз «Сухоложский» Александр Вигель,
  • оператор машинного доения молочного комплекса «Новопышминское» Татьяна Кайгородова,
  • оператор машинного доения молочно-товарной фермы «Народное предприятие ИСКРА» Людмила Масленникова,
  • оператор машинного доения молочно-товарной фермы «БМК» Илюса Минигараева,
  • оператор машинного доения молочного комплекса № 1 СПК «Килачёвский» Сергей Никитин,
  • оператор машинного доения СПК имени Жукова Марина Радионова.

Кроме того, в этом заседании приняла участие председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Почётные грамоты Заксобрания региона получили:

  • заведующая кормовым складом ООО «Новопышминское» Сухоложского района Марина Камаева,
  • главный ветеринарный врач совхоза «Сухоложский» Ольга Солдатова,
  • оператор машинного доения колхоза «Урал» Ирбитского района Светлана Шевелева,
  • оператор машинного доения СПК «Килачевский» Ирбитского МО Олег Целов. 
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