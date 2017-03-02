Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня вручил награды лучшим животноводам Среднего Урала. В частности, Лариса Шабиева из АПК «Белореченский» названа лучшей дояркой Свердловской области и награждена автомобилем.
Как сообщает областной департамент информполитики, в этом торжественном мероприятии приняли участие руководители и работники 17 ведущих животноводческих предприятий нашего региона.
— Именно благодаря вашему труду на прилавках уральских магазинов сегодня такое изобилие вкусных и полезных продуктов собственного производства, — обратился к животноводам Евгений Куйвашев.
Лариса Шабиева получила автомобил «Лада Приора» от Союза молокоперерабатывающих предприятий Свердловской области
Почётными грамотами губернатора Свердловской области награждены:
- заведующая Чубаровской молочно-товарной фермы колхоза «Урал» Альбина Бурнатова,
- бригадир животноводства ООО «Некрасово – 1» Наталья Исакова,
- главный зоотехник – селекционер СПК «Килачёвский» Марина Конюхова,
- директор СПК «Первоуральский» Владимир Кравцов,
- оператор машинного доения молочно-товарной фермы отделения Сосновское «Птицефабрики «Свердловская» Жанна Минлехузина,
- оператор машинного доения «Птицефабрики Рефтинская» Алена Новикова,
- оператор машинного доения ООО «Новопышминское» Светлана Ремезова,
- техник по воспроизводству стада молочно-товарной фермы № 1 СПК «Колхоз имени Свердлова» Наталья Щипачева.
Благодарственными письмами губернатора Свердловской области награждены:
- тракторист-машинист акционерного общества «Совхоз «Сухоложский» Александр Вигель,
- оператор машинного доения молочного комплекса «Новопышминское» Татьяна Кайгородова,
- оператор машинного доения молочно-товарной фермы «Народное предприятие ИСКРА» Людмила Масленникова,
- оператор машинного доения молочно-товарной фермы «БМК» Илюса Минигараева,
- оператор машинного доения молочного комплекса № 1 СПК «Килачёвский» Сергей Никитин,
- оператор машинного доения СПК имени Жукова Марина Радионова.
Кроме того, в этом заседании приняла участие председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
Почётные грамоты Заксобрания региона получили:
- заведующая кормовым складом ООО «Новопышминское» Сухоложского района Марина Камаева,
- главный ветеринарный врач совхоза «Сухоложский» Ольга Солдатова,
- оператор машинного доения колхоза «Урал» Ирбитского района Светлана Шевелева,
- оператор машинного доения СПК «Килачевский» Ирбитского МО Олег Целов.