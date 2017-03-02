Серия между «Спутником» и «Ермаком» возвращается в Нижний Тагил

В четвёртом матче первого раунда Кубка Братины хоккеисты «Спутника» из Нижнего Тагила проиграли в гостях ангарскому «Ермаку» - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1).

У тагильчан шайбы забросили Евгений Дубровин и Михаил Мокин, который за три с половиной минуты до конца третьего периода возродил интригу. Последнюю минуту «Спутник» отыграл в шесть полевых игроков, но перевести матч в овертайм тагильчанам не удалось.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу «Спутника». Пятый матч должен состояться 5 марта в Нижнем Тагиле.