"Урал" сыграет с "Рубином" в полуфинале Кубка России

Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" узнал соперника по полуфиналу Кубка России. "Шмели" 5 апреля на своём поле сыграют с казанским "Рубином".

Напомним, что в 1/4 финала "Урал" по пенальти обыграл "Краснодар" — 4:3. Примечательно, что за эту победу все россияне в составе "Урала" будут удостоены звания "Мастер спорта России". Но пока не ясно, получат ли это звание легионеры уральской команды.

— Согласно регламенту, российские футболисты должны получить соответствующие звания, — пояснили "ОГ" в областном минспорта. — Мы представим к награждению всю команду, но кто её получит, будут решать в главном управлении Министерства спорта в Москве.

Из всех игроков "Урала" звание "Мастер спорта" имеет только капитан Артём Фидлер, который был участником полуфинала Кубка России в 2008 году.