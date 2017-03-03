В выходные на Среднем Урале температура будет выше нуля

В выходные на Среднем Урале температура будет выше нуля. В субботу и воскресенье днём ожидается от 0° до +5°, сообщает Уральский гидрометцентр.

Сегодня, 3 марта, днём столбик термометра поднимется до -1...+4°, в горах и низинах до -4°. Ожидается переменная облачность, местами пройдёт небольшой мокрый снег, на дорогах гололёдица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. В ночь на субботу похолодает до 0...-5°, при прояснении до -10°.

Завтра, 4 марта, днём синоптики обещают температуру воздуха от 0° до +5°. Будет облачно с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег, на севере - умеренный. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. В ночь с субботы на воскресенье столбик термометра опустится до -1...-6°, при прояснении до -11°.

В воскресенье, 5 марта, днём потеплеет до 0°...+4°. Будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдёт небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, порывы до 13 м/с.

В Екатеринбурге в выходные днём будет +1°...+5°, облачно, без существенных осадков. Ночью температура воздуха опустится до -2°...-5°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.