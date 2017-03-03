Главе Верх-Исетского района Екатеринбурга предъявлено обвинение в получении взятки

Главе Верх-Исетского района Екатеринбурга Александру Бреденко предъявили обвинение в получении взятки. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Главе Верх-Исетского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

- По версии следствия, днём 21 февраля 2017 года обвиняемый, находясь в своём служебном кабинете, получил от индивидуального предпринимателя взятку на сумму 150 тыс. руб. Денежные средства предназначались за покровительство при исполнении муниципального контракта по санитарному обслуживанию территории Верх-Исетского района. После получения денежных средств Александр Бреденко был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России, проводившими оперативное мероприятие по изобличению взяточника, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления. В СУ СКР по Свердловской области отмечают, что санкция ч. 2 ст.290 УК РФ в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

Добавим, 22 февраля в Верх-Исетском суде Екатеринбурга вынесено решение о заключении под домашний арест сроком на два месяца главы администрации района Александра Бреденко. Он был отстранен от должности на период предварительного расследования распоряжением главы администрации уральской столицы Александра Якоба.