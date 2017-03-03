Педагога из Новолялинского района обвиняют в халатности, повлекшей гибель ребенка

Педагогу одной из школ посёлка Лобва Новолялинского района предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности гибель ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Педагог обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

- По данным следствия, днём 27 июня 2016 года, являясь начальницей второй смены летнего оздоровительного лагеря на территории школы, обвиняемая ранее положенного времени отпустила домой детей, не сообщив об этом родителям. В результате шестилетний мальчик отправился один купаться на местную реку Лямпа, и, не имея достаточных навыков плавания, утонул. Его одежду и игрушку нашли на берегу реки, в воде было обнаружено тело ребёнка, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Верхотурский межрайонный следственный отдел СК России по Свердловской области установил причастность к преступлению начальницы смены летнего оздоровительного лагеря. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. В адрес руководства школы внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения и не допускать их впредь.