Областная газета
Общество 3 марта 2017, 09:18

Педагога из Новолялинского района обвиняют в халатности, повлекшей гибель ребенка

Педагогу одной из школ посёлка Лобва Новолялинского района предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности гибель ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области

 Педагог обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

- По данным следствия, днём 27 июня 2016 года, являясь начальницей второй смены летнего оздоровительного лагеря на территории школы, обвиняемая ранее положенного времени отпустила домой детей, не сообщив об этом родителям. В результате шестилетний мальчик отправился один купаться на местную реку Лямпа, и, не имея достаточных навыков плавания, утонул. Его одежду и игрушку нашли на берегу реки, в воде было обнаружено тело ребёнка, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. 

Верхотурский межрайонный следственный отдел СК России по Свердловской области установил причастность к преступлению начальницы смены летнего оздоровительного лагеря. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. В адрес руководства школы внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения и не допускать их впредь.

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