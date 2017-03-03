Екатеринбуржцы увидят "Саквояж" из 250 картин питерских художников

Сегодня, 3 марта, в 16:00 в Свердловском областном краеведческом музее (ул. Малшева, 46) открывается выставка питерских художников Петра Фролова и Натальи Тур. Экспозиция 250 картин "Саквояж" представит екатеринбуржцам впечатления от путешествий по разным странам мира, рассказали в пресс-службе музея.

- В рамках передвижной экспозиции Пётр Фролов представит проект "Азбука": за три года художник создал 30 листов, на каждом из которых изображена буква русского алфавита. Вторая премьера выставки - художественный альбом Натальи Тур. Предисловие к её каталогу главных работ написал уральский писатель Алексей Иванов, который также имеет в своей коллекции картины Натальи Тур, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного краеведческого музея.

Добавим, 20 лет назад после окончания учёбы в Санкт-Петербурге Пётр Фролов и Наталья Тур отправились в творческое путешествие по миру. Они побывали во Франции, Японии, Голландии, Португалии, США, Италии, Англии, Гонконгу, Кубе, их работы оказались в частных коллекциях в разных странах. В 2014 году они впервые собрали большое количество своих картин и поехали с выставкой по России и ближнему зарубежью.

В Екатеринбурге выставка "Саквояж" продлится до 23 апреля.

Фото: Свердловский областной краеведческий музей