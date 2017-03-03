Автором текста "Тотального диктанта" в этом году стал писатель из Перми

В этом году автором всемирной образовательной акции по популяризации грамотности "Тотальный диктант" выбран российский писатель Леонид Юзефович, выросший в Перми. В тексте для диктанта из 250 слов он расскажет об этом городе, а также об Улан-Удэ и Санкт-Петербурге, где автор провёл значительную часть своего времени, сообщают организаторы проекта.

- Когда организаторы предложили мне стать автором диктанта этого года, я размышлял недолго: было очень лестно, что моими предшественниками в этой роли были уважаемые и любимые мною авторы. И надо признаться: от мысли, что мой текст будут писать двести тысяч человек, захватывает дух, – говорит Леонид Юзефович.

Напомним, в декабре писатель давал интервью "ОГ". Тогда он получал очередную литературную награду.

Регистрация для участия в "Тотальном диктанте" откроется 29 марта на сайте totaldict.ru. Диктант пройдёт 8 апреля, автор будет читать текст на центральной площадке в Новосибирском государственном университете. В этом году "Тотальный диктант"проведут в 514 российских и 287 зарубежных городах. Несколько площадок готовят и в столице Урала. Для екатеринбуржцев организована подготовка к диктанту в Свердловской областной библиотеке для детей и молодёжи (ул. Карла Либкнехта, 8). Онлайн-курсы проходят каждую среду на сайте проекта.

Об авторе:

Леонид Юзефович – русский писатель, сценарист, историк, автор детективных и исторических романов. Литературным дебютом стала повесть «Обручение с вольностью» в журнале «Урал» в 1977 году. Известность к Юзефовичу пришла в 2001 году после издания цикла исторических детективов о сыщике Иване Путилине. В 2002 году появился детективный роман «Казароза», который был высоко оценён критикой, затем роман «Журавли и карлики». В 2015-м вышел в свет документальный роман о забытом эпизоде Гражданской войны на Дальнем Востоке — «Зимняя дорога», за который автор в 2016 году получил премии «Национальный бестселлер» и «Большая книга».

Тотальный диктант – ежегодная открытая для всех образовательная акция в форме добровольного диктанта, проводится с 2004 года. В этом году проект «Тотальный диктант» в сотрудничестве с Британским советом запускает в этом году спецпроект «SPELL WELL: проверь свой английский», диктант на английском языке назначен на 22 апреля в ряде российских городов.

Фото: godliteratury.ru