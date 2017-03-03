Областная газета
Общество 3 марта 2017, 10:46

Новым главврачом Карпинской больницы назначен Евгений Штах

В Карпинске сегодня, 3 марта, заместитель министра здравоохранения области Сергей Турков представил коллективу Центральной городской больницы нового главврача Евгения Штаха. Об этом сообщила "ОГ" главная медсестра ЦГБ Елена Кондрашина. 

Сегодня в 10:00 в местном Доме культуры новый главврач, глава города Андрей Клопов и Сергей Турков встретились с жителями. Ранее Евгений Штах возглавлял хирургическое отделение ЦГБ. Бывший главврач Карпинской больницы Андрей Ильясов снят с должности по собственному желанию, сообщил Сергей Турков на встрече с карпинцами. 

Напомним, вчера на заседании областного правительства губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному минздраву срочно принять кадровые решения по Карпинской больнице.

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