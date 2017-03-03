УВЗ возглавил Александр Потапов

Новым главой научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» назначен Александр Потапов. Как сообщает пресс-служба Ростеха, об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

— Уралвагонзавод возглавит Александр Потапов. Он является опытным руководителем, глубоко погружён в специфику деятельности оборонно-промышленного комплекса, внешнеэкономическую деятельность, а также структуры выполнения гособоронзаказа. Мы рассчитываем, что под руководством Потапова будут реализованы амбициозные цели, стоящие перед УВЗ, — прокомментировал Сергей Чемезов.

Напомним, до настоящего времени Александр Потапов трудился заместителем министра промышленности и торговли РФ. Он — коренной москвич, выпускник МВТУ им. Н.Э. Баумана.

Фото: Павел Птицын