Областная газета
Политика 3 марта 2017, 11:23

Губернатор назначил Сергея Сосновских замглавы МУГИСО

Губернатор Евгений Куйвашев назначил Сергея Сосновских заместителем министра по управлению госимуществом Свердловской области. Как сообщили в областном департаменте информполитики, такое решение направлено на повышение эффективности работы в сфере управления госимуществом. Сергею Сосновских поручено курировать вопросы  управления государственным имуществом, предприятиями и учреждениями.

Напомним, Сергей Сосновских родился в 1981 году в Ирбите. Имеет два высших образования, за плечами у него обучение в Уральском государственном техническом университете и Уральской государственной юридической академии. В своё время он возглавлял юридический отдел межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы в Ирбите. С 2008 года Сергей Сосновских работал в юридическом управлении правительства Свердловской области, с 2012 года занимал должность руководителя аппарата – начальника юридического управления правительства Свердловской области.

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