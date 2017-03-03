Областная газета
Общество 3 марта 2017, 11:45

К 1 июля на Среднем Урале появится Областная наркологическая больница

К 1 июля на Среднем Урале появится Областная наркологическая больница. Соответствующее постановление подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения

Планируется, что Областная наркологическая больница будет оказывать весь спектр услуг комплексной наркологической помощи: амбулаторный приём, стационарную наркологическую помощь, медицинскую реабилитацию зависимых лиц, работа с близким окружением и ведение профилактической работы с населением.

- В ближайшее время будет объявлено о назначении главного врача Областной наркологической больницы, презентован логотип, фирменный стиль и проведена пресс-конференция, в ходе которой мы познакомим с концепцией работы нового учреждения, - отметил главный нарколог Свердловской области Олег Забродин. 

В пресс-службе регионального Министерства здравоохранения подчёркивают, что ранее созданные реабилитационные центры "Урал без наркотиков" и "Областной наркологический диспансер", оказывающие разные виды услуг, войдут в состав нового учреждения. Это позволит объединить высококвалифицированных специалистов и создать центр по подготовке кадров соответствующего профиля.

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