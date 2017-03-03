В Екатеринбургском зоопарке уже проснулись медведи

Установившаяся тёплая погода на Среднем Урале разбудила медведей Екатеринбургского зоопарка. Уже второй год подряд они просыпаются в конце зимы или начале весны, рассказали в пресс-службе учреждения.

Двумя годами ранее медведи просыпались к середине-концу марта.

- Первыми вышли из спячки белокоготный медведь Карат и гималайский медведь Гай. Другие медведи тоже подтянулись за ним, все они начали кушать, но из берлог пока не вылезают. После сна обычно медведям требуется перестроить свою пищеварительную систему на новый режим, поэтому им не рекомендуется жирная пища. В природе в этот период они едят только растительные корма, поэтому в зоопарке их сейчас кормят яблоками, огурцами и хлебом, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

Посмотреть на проснувшихся косолапых можно с 11:00 до 15:00, к вечеру медведи заходят обратно в берлогу.

Фото: гималайский медведь, Екатеринбургский зоопарк

Фото: Карат, Екатеринбургский зоопарк

Фото: бурый медведь Черныш, Екатеринбургский зоопарк