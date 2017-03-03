Областная газета
Земства 3 марта 2017, 12:17

В Екатеринбургском зоопарке уже проснулись медведи

Установившаяся тёплая погода на Среднем Урале разбудила медведей Екатеринбургского зоопарка. Уже второй год подряд они просыпаются в конце зимы или начале весны, рассказали в пресс-службе учреждения.

Двумя годами ранее медведи просыпались к середине-концу марта.

- Первыми вышли из спячки белокоготный медведь Карат и гималайский медведь Гай. Другие медведи тоже подтянулись за ним, все они начали кушать, но из берлог пока не вылезают. После сна обычно медведям требуется перестроить свою пищеварительную систему на новый режим, поэтому им не рекомендуется жирная пища. В природе в этот период они едят только растительные корма, поэтому в зоопарке их сейчас кормят яблоками, огурцами и хлебом, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

Посмотреть на проснувшихся косолапых можно с 11:00 до 15:00, к вечеру медведи заходят обратно в берлогу.

Фото: гималайский медведь, Екатеринбургский зоопарк

Фото: Карат, Екатеринбургский зоопарк

Фото: бурый медведь Черныш, Екатеринбургский зоопарк 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Аренда самосвала 5 тонн с водителем цена: подробности по ссылке.

Вывоз строительного мусора - Хотьково: смотрите на YouDo.

Прокат автомобилей Audi А6 - информация по ссылке на Юду.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (3 марта)

Строящийся Дворец спорта металлургов, снимок 1956 года. Неизвестный фотограф
Этот день в истории Свердловской области - 3 марта