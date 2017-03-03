Более трети предпринимателей в УрФО скачивают нелицензионные программы из интернета

Согласно исследованию аналитического центра TAdviser, около 40% сотрудников компаний среднего и малого бизнеса Уральского федерального округа устанавливают программы из Интернета сами, без помощи ИТ-специалиста, что является серьёзной угрозой для корпоративной сети, передают в компании Microsoft.

- Использование нелицензионного ПО несёт в себе риски информационной безопасности, в первую очередь, компании не смогут вовремя устанавливать обновления и закрывать известные уязвимости, – говорит руководитель отдела расследований и сервиса киберразведки, сооснователь Group-IB Дмитрий Волков. – По нашим данным, почти 97% успешных атак на корпоративные сети приходится именно на вот такие незакрытые уязвимости.

По данным аналитиков, более 70% уральских компаний малого и среднего бизнеса считают задачи обеспечения информационной безопасности максимально приоритетными. Большинство компаний подтвердили, что сталкивались с кибер-инцидентами: из них 39% респондентов чаще, чем раз в месяц, а 8% – регулярно. Выявлены риски из-за несоблюдения правил информационной безопасности: 54% сотрудников на предприятиях используют личные мобильные устройства для входа в корпоративные базы данных, но только половина из них защищены паролем. А 39% опрошенных только в общих чертах знают об условиях лицензионных соглашений.

В компании Microsoft в России говорят о том, что ущерб экономике страны от киберпреступности исчисляется десятками миллиардов рублей. Профессионализм преступников растёт, поэтому так важно использование современного ПО от надёжного поставщика. Также отмечают высокую защищённость облачных сервисов (онлайн хранилище данных), которые используют более 50% уральских компаний.